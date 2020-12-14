В Ноябрьске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поножовщине

Фото: Росгвардия по ЯНАО

В Ноябрьске сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь местному жителю, получившему ножевое ранение в результате нападения злоумышленников. Также они задержали двух мужчин по подозрению в совершении преступления.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели толпу людей возле отделения банка по улице Мира. Выяснилось, что неравнодушные граждане пытались оказать помощь мужчине с кровоточащей резаной раной руки. В свою очередь стражи правопорядка незамедлительно вызвали бригаду медиков и до их приезда наложили пострадавшему тугую повязку, которая помогла остановить кровотечение.

Местный житель 1964 года рождения сообщил стражам правопорядка, что на него напали двое неизвестных. Названные им приметы злоумышленников были переданы всем наружным нарядам, дежурившим в это время в Ноябрьске.

Ожидая прибытия полицейских, росгвардейцы обратили внимание на двух идущих по улице мужчин, чья одежда были покрыта пятнами, напоминавшие следы крови, при этом один из них держал в руке предмет, похожий на нож.

Данные граждане были задержаны патрульным экипажем Росгвардии, ими оказались жители города 1985 и 1990 годов рождения. Далее их передали сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале задержали сургутянина, устроившего поножовщину в поезде. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 42-летний мужчина (подробнее)