На Ямале свернут часть коек для лечения пациентов с коронавирусом

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На Ямале сворачивают 265 коек для лечения больных коронавирусом. Это связано с тем, что эпидситуация в регионе стабилизировалась.

Так, в Салехардской ОКБ сокращено 20 коек, расположенных на базе обсерватора, в Ноябрьском СПИД-Центре - 10, в Муравленковской городской больнице - 20, в Новоуренгойской ЦГБ - 80, из них 50 расположены на базе предприятия «Арктикгаз».

В течение недели будут сокращены 35 коек в Надымской ЦРБ, в Лабытнангской больнице - 40, в Губкинской - 15 и в Аксарковской ЦРБ - 45.

-В последнее время мы наблюдаем уменьшение числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации пациентов. Медицинский персонал, задействованный в лечении гражданам с коронавирусом, постепенно возвращается к оказанию плановой помощи, в которой так нуждаются люди, - рассказала заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Отметим, что освободившиеся места будут зарезервированы. В случае необходимости их и дальше будут использовать для лечения больных коронавирусом.

Сейчас в округе занято 1 178 коек. Резерв сохраняется на уровне 35 процентов.

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