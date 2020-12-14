В Новом Уренгое изменят режим работы светофора по ул. Железнодорожная-Западная объездная

Фото: личная страница Андрея Воронова в Instagram Фото: pixabay.com

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, во время прямого эфира в Instagram, получил предложение от местного жителя по поводу схем движения в районе строящегося путепровода.

По его мнению, плотный поток машин необходимо разгрузить: установить стрелку и продлить режим работы светофора по ул. Железнодорожная-Западная объездная. На данный момент специалисты уже занимаются этим вопросом.

-Соглашусь, во время стройки развязки транспортная нагрузка на перекресток по ул. Таежная 6П - возросла. Еще одно предложение - на время строительных работ установить там временный светофор. В ближайшее время обсудим его с коллегами на заседании комиссии по БДД, - сообщил Андрей Воронов.

Также, по его словам, неудобства для водителей, вызванные строительством, постараются максимально уменьшить.

-Спасибо вам за предложения и свой взгляд на ситуацию. Работаем! - подвел итог глава города.

Напоминаем, что строительство транспортной развязки ведется на ПМК-9. Подрядчиком выступает компания ООО «Уренгойдорстрой». В настоящий момент специалисты выполняют отсыпку земляного полотна на улице Крайняя.