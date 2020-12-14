В Тарко-Сале активисты организовали концерт под окнами местной больницы

Фото: администрация Пуровского района

Пуровчане присоединились к окружной акции «Новогоднее настроение». Под окнами отделения Тарко-Салинской ЦРБ, в котором лечат заболевших коронавирусом, горожане нарядили новогоднюю ель и организовали импровизированный концерт.

Поздравить с наступающим праздником медиков и пациентов пришли волонтеры, артисты, Дед Мороз со Снегурочкой, а также глава района Антон Колодин. Они украсили ель игрушками, которые изготовили школьники на 3-Д принтерах в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Также представители социальной сферы района подарили медицинским работникам 114 сертификатов на бесплатное посещение городских учреждений культуры и спорта. Это стало продолжением районной акции #Япомог, которую запустили таркосалинские волонтеры.

Подаренные сертификаты дают право на бесплатное посещение бассейна, тренажерного зала, бильярда, боулинга или музея - все, что поможет восстановиться и отдохнуть медикам после тяжелых рабочих смен.

Однако самыми трогательными подарками стали рисунки воспитанников детского сада «Радуга», объединенные тематикой «Спасибо, доктор!».

Отметим, что окружная акция «Новогоднее настроение» прошла во всех муниципальных образованиях Ямала по инициативе Общественной палаты и Общероссийского народного фронта в регионе.