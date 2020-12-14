Жители Самбурга смогут проконсультироваться со специалистами профильных ведомств

Фото: www.yanao.ru

К жителям национальных поселков Пуровского района прилетят специалисты профильных ведомств. Так, 17 декабря в заполярный Самбург прибудут представители отдела миграционной политики, пенсионного фонда, управления по делам коренных малочисленных народов Севера и другие, чтобы проконсультировать жителей по интересующим их вопросам.

Первый аналогичный визит они совершили в село Халясавэй 10 декабря. Работу организовали в нескольких точках с соблюдением всех противоэпидемических правил. Вопросы, касающиеся социальных, имущественных, жилищных и земельных отношений обсуждали в здании администрации. В ДК «Романтик» жителей консультировали представители отдела миграционной политики, пенсионного фонда и управления по делам КМНС.

Консультации проводили по предварительной записи - список необходимых специалистов халясавэйцы заранее сформировали сами. Но помощь оказали всем желающим.

Заместитель главного врача Таркосалинской ЦРБ по медобслуживанию населения Евгений Евсеев вел прием в местном ФАПе. Он доставил в село детское питание для младенцев и наборы лекарств, которые потребуются для лечения острых респираторных заболеваний и коронавируса.

Жители обратились с просьбами чаще присылать в село стоматолога и других узкопрофильных специалистов. В свою очередь медик заверил, что выездная работа специалистов будет продолжена, тем более, что по поручению губернатора Ямала в следующем году для учреждения планируют приобрести мобильный диагностический комплекс на базе автомобиля КАМАЗ. Это позволит врачам оказывать более широкий спектр медицинских услуг.

-Многие обрадовались, потому что не все могут выехать - это дорого. Нужно арендовать жилье, чтобы было где остановиться. Вертолеты летают 1-2 раза в месяц, поэтому очень сложно решать возникающие проблемы жителям таких поселений как наше, - отметила воспитатель сельского детсада «Олененок» Лидия Айваседо.

За четыре часа специалисты из райцентра помогли разобраться с проблемами всем желающим халясавэйцам. С теми, чьи вопросы не могли быть решены на месте, свяжутся позже и помогут.

Отметим, что задачу оперативно реагировать на просьбы жителей отдаленных поселений глава района поставил перед всеми службами.