Жительница Муравленко продолжает добиваться установки пандусов для своего ребенка-инвалида Фото: pixabay.com

Прокуратура Муравленко организовала проверку по обращению местной жительницы. Она пожаловалась на несоблюдение прав ее ребенка, который является инвалидом-колясочником.

Было установлено, что в апреле 2019 года муниципальная комиссия приняла решение оборудовать жилое помещения и имущество многоквартирного дома пандусами с учетом потребностей мальчика, при этом техническая возможность для проведения работ отсутствует.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление, в котором обязывал городскую администрацию проверить, что же в данному случае выгодней сделать - реконструкцию или капитальный ремонт.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования. Решение должно быть принято в течение трех месяцев после заседания. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Напоминаем, что в похожую ситуацию попала жительница Салехарда. Женщина долгое время не могла добиться установки двух пандусов для своего сына-инвалида по месту их проживания.