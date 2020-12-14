Фото: личная страница Ямала Ири в Instagram

Главный арктический волшебник Ямал Ири отправился в большое путешествие по региону Он уже посетил 10 городов и поселков округа проверив, как идет подготовка к Новому году.

Напоминаем, что во время поездки дедушка встречается с юными ямальцами - победителями конкурса #ЯмалИриДарит, который был объявлен 28 ноября. По его условиям, ребятам нужно было записать видео-открытку с небольшим поздравлением. В честь 90-летия региона Ямал Ири выбрал 90 самых оригинальных авторов - именно их он приглашает на встречи у новогодних елок. Ребятам из других городов и поселков и тем, кто не сможет прийти к Ири, подарки передадут его помощники или отправят по почте.

Транспорт для поездки по северному региону Ямал Ири выбрал самый подходящий: брендированный и украшенный большим подарком и праздничными елями ТРЭКОЛ, он поможет волшебнику добраться в разные уголки округа.

Фото: администрация Пуровского района

Во время поездки состоится уже ставший традиционным праздник «Арктическая сказка с Ямал Ири». В этом году он пройдет в Новом Уренгое. Недавно там вновь открылся этнографический парк «Yamaliland». В сказочной атмосфере для детей проведут конкурсы и игры, загадают загадки и обязательно прокатят на упряжке с оленями. Гостями волшебника станут ребята из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей и дети с ограниченными возможностями здоровья.