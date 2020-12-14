Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 декабря 2020 года увеличилось на 195 человек

Коронавирус на Ямале на 14 декабря Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 195 человек, с начала периода - 29 035.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 178 жителей, 536 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 288 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 87-летней женщины из Салехарда, а также 86-летней женщины из Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 903 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 187 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 29, Надымском районе - 28 и Ноябрьске - 27.

Далее идут: Новый Уренгой - 25, Муравленко - 16 и Губкинский - 14.

Замыкают список: Шурышкарский район - 12, Салехард - 11, Ямальский район - 10, Лабытнанги - 8, Приуральский район - 4 и Тазовский район - 3.

Всего в регионе было проведено 2 074 теста в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 211 человек, за весь период - 20 945.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 328 человек с COVID-19, с начала периода - 2 681 256. Выздоровевших - 18 562, за весь период - 2 124 797. Умерших - 450, с начала периода - 47 391.