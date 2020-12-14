В Салехарде проверят исправность системы оповещения населения

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде пройдет техническая проверка готовности системы централизованного оповещения населения, назначенная на 15 декабря.

В связи с этим жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и не поддаваться возможным информационным провокациям.

Также Главное управление МЧС России по ЯНАО напоминает порядок действий, во время сигнала «Внимание всем!»:

-Услышав звучание сирен, прерывистые производственные и транспортные гудки, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник, телевизор и внимательно выслушайте экстренное обращение органов гражданской обороны;

-Находясь на улице, слушайте уличный громкоговоритель. При нахождении на работе и в общественных местах выслушайте сообщение администрации или сами обратитесь к ней за разъяснением о причине подачи сигнала;

-При отсутствии или неисправности радиоприемника и телевизора обратитесь за информацией к соседям.

Вовремя полученная и правильно понятая информация поможет предпринять правильные действия. Будьте внимательны к последующим сообщениям органов гражданской обороны.