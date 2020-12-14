Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов исполнит три желания с «Елки заботы»

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в благотворительной акции «Елка заботы», которую проводит партия «Единая Россия». Ее суть - исполнить новогодние желания тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании. В нынешнем году пожелания присылали дети с особенностями здоровья.

Сняв с елки три шарика, глава региона сделал счастливее ребят из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска - туда и отправятся заветные подарки.

-Новый год все ближе, и есть множество историй, когда нашим маленьким ямальцам очень хочется о чем-то попросить Деда Мороза. В одной из открыток было желание мальчика, которому требуется периодически ездить на процедуры и хочется не отрываться от учебного процесса. Он просит новый компьютер - хорошее пожелание. В целом радует, что партия развивает этот проект, он во всех муниципальных образованиях уже имеет хорошую историю. Это добрый проект, когда каждый ямалец может внести свой вклад, чтобы помочь тем, кто в этом особо нуждается, - сказал Дмитрий Артюхов.

Вслед за губернатором открытки с пожеланиями снял председатель Заксобрания Сергей Ямкин. Он воплотит в жизнь новогоднюю мечту Жени Тояровой из села Мужи.

Всего до конца января будет исполнено 250 желаний, которые собраны в местных отделениях партии и через официальный сайт акции. Чаще всего дети просили гаджеты для дистанционного обучения, каждый пятый ребенок хочет велосипед, однако в числе фаворитов - желание прокатиться на оленях с дедом Морозом. А одно из самых необычных - поездка в окружную столицу по дороге Надым-Салехард.

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