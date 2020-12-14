В Салехарде пьяный коммунальщик пытался подкупить автоинспектора крупной взяткой Фото: pixabay.com

Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Было установлено, что 10 октября 2020 года инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял 38-летний нетрезвый мужчина, работающий в АО «Салехардэнерго».

Стремясь избежать наказания, он предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей. Однако автоинспектор отказался от предлагаемых денег и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что не так давно 21-летний житель Нового Уренгоя отправился в колонию за пьяную езду. В момент аварии с ним в машине находился его приятель 1983 года рождения, который серьезно пострадал при столкновении.