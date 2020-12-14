«Все условия для работы созданы»: улицы и дворы Салехарда будет лучше расчищать от снега

Фото: www.salekhard.org

Глава Салехарда Алексей Титовский провел встречу с руководителями управляющих организаций города, обсудив работу в зимний период.

Сейчас, в преддверии новогодних праздников, руководителям УК рекомендовано уделить особое внимание аварийно-диспетчерским службам, а именно - проследить наличие необходимой техники, инструментов и материалов.

По словам главы города, прошлой зимой местные жители часто жаловались на качество уборки снега, в том числе и во дворах. Чтобы подобное не повторилось, за лето была проделана большая работа - обновили парк техники в АО «Салехарддорстрой». Раньше в его наличии было всего 7 самосвалов и 2 дорожно-коммунальные машины. Сейчас же прибавилось 18 единиц техники: 7 КАМАЗов, 2 КАМАЗа-кдм, экскаватор-погрузчик, шнекоротор, 2 погрузчика и 5 мини-тракторов.

Также для упрощения работы управляющих компаний в районе Объездной дороги отведен земельный участок для временного накопления снега. Сейчас там организован КПП и установлено ограждение.

-Надеюсь, что этот зимний период управляющие компании отработают без нареканий. Все условия для работы созданы, - прокомментировал Алексей Титовский.

Как сообщил представитель УК ООО «Изумрудный город», в основном сложности с уборкой дворов связаны с низкой платежной дисциплиной собственников.

Глава города рекомендовал начать активную претензионную работу, но при этом не забывать о необходимом качестве предоставляемых услуг.

В завершение встречи Алексей Титовский обратил внимание руководителей на необходимость соблюдать требования по профилактике COVID-19, дав указание активизировать работу по дезинфекции мест общего пользования.