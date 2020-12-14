Задетая коляска с ребенком обернулась для жителя Муравленко двумя годами тюрьмы Фото: pixabay.com

Муравленковский городской суд вынес приговор в адрес местного жителя 1989 года рождения, уже имевшего судимость. Его признали виновным по двум уголовным делам: п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Было установлено, что в июне 2020 года злоумышленник, находясь на одной из улиц, задел коляску молодой пары, на что в его адрес прозвучало замечание от главы семьи, переросшее в конфликт.

Закончив разговор, мужчина отправился домой, взял кухонный нож и, догнав идущего по тротуару неприятеля, нанес ему из-за спины удар в область передней части шеи, а затем еще один - по правой руке. Когда потерпевший пришел в себя, злодей начал угрожать ему убийством, продолжая удерживать в руке нож.

Первого декабря в законную силу вступил приговор городского суда, согласно которому злоумышленник приговорен к лишению свободы на 2 года и 2 месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Лабытнанги мужчина накинул на голову женщине кофту и угрожал убийством. Рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы (подробнее)