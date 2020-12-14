В Салехарде поздравили победителей VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Фото: WorldSkills Russia, соцсеть ВКонтакте

В Салехарде подвели итоги работы VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Среди победиелей - ребята, выступившие в своих компетенциях на базе Ямальского многопрофильного колледжа и Ямальского полярного агроэкономического колледжа.

Напоминаем, что конкурс стартовал 7 декабря на базе семи региональных колледжей. Наряду со студентами в мероприятиях участвовали школьники в категории «Юниоры», а также профессионалы 50+ в категории «Навыки мудрых». Всего 349 конкурсантов в 42 компетенциях.

В этом году впервые введены актуальные для экономики региона компетенции, связанные с топливо-энергетическим комплексом, а также традиционными промыслами и ремеслами. К примеру, впервые участники попробовали силы в «Операторе цифрового месторождения», «Добыче нефти и газа», «Эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Обработке водных биоресурсов» и «Оленеводстве».

Также в рамках чемпионата состоялась обширная деловая программа, в которой приняли участие федеральные эксперты, работодатели и представители региональной системы образования. Ее участники бсудили, как преодолеть разрыв между учебной программой колледжей и потребностями работодателей.

-Конкурс позволяет не только выявлять лучших из лучших. В ходе соревнований мы также делаем выводы, как должна измениться учебная программа, чтобы по окончании колледжей и техникумов наши студенты стали востребованными специалистами на рынке, - сообщил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

Торжественное закрытие также состоялось на площадках колледжей в Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском и Новом Уренгое. В Надыме и Ноябрьске итоги профессионального состязания подведут 20 декабря.

Победителям предстоит пройти отборочные соревнования и в 2021 году представить Ямал в Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Башкортостане.