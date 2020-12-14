В Лабытнанги иномарка сбила ребенка во дворе дома

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО Фото: pixabay.com

За прошедшие выходные дни, а именно 12 декабря, на ямальских дорогах зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы, в том числе один ребенок.

Так, около 00:45 минут, в районе метеостанции села Яр-Сале водитель снегохода «Ямаха», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате аварии госпитализирован пассажир.

Около 07:05 минут в Муравленко, на нерегулируемом перекрестке улиц Российская-Нефтяников, водитель автобуса «Нефаз», двигаясь по второстепенной полосе, не уступил дорогу автомобилю «Форд», из-за чего произошло столкновение - травмирован водитель легковушки.

Около 07:50 минут в Лабытнанги, во дворе по ул. Корчагинцев, водитель «Тойоты» сбил ребенка. Юного северянина госпитализировали в больницу.

Около 18:30 минут, в тундре Ямальского района, водитель снегохода «Буран» не справился с управлением из-за погодных условий и опрокинулся, получив травмы.

Около 21:30 минут, на 862 кимилометре а/д Сургут-Салехард, водитель «Сангйонг» не учел состояние машин, дороги и метеорологические условия, из-за чего съехал в кювет. В результате ДТП его пассажирка госпитализирована.

С начала 2020 года на региональных трассах произошло 4 532 аварии, в которых погибли 46 человек и 436 получили травмы, в их числе 37 детей.