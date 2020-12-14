В Надымском районе исполнят план по капремонту многоквартирных домов на 2020 год Фото: pixabay.com

В Надымском районе завершаются мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана, запланированные на 2020 год.

На данный момент работы завершены в 21 здании: капремонт крыш в 3-х домах Надыма; замена внутридомовых инженерных систем в 10 домах в Приозерном, Пангодах и Надыме; капитальный ремонт крыши и электроснабжения в 4-х домах в Пангодах; замена лифтового оборудования в 3-х домах Надыма.

В доме № 3/1 по ул. Зверева строительно-монтажные работы в стадии завершения. Кроме того, организация ООО «СПК Развитие» завершает разработку проектно-сметной документации еще по 12 зданиям.

-Таким образом, план по капремонту МКД на конец года будет исполнен. Ни одно обращение от населения в районную администрацию по капремонту не осталось без внимания, - подвел итог Дмитрий Жаромских.

Отметим, что финансирование осуществлялось за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО - 137 миллионов рублей (капремонт 22-х домов), а также из окружного и местного бюджетов - 2 миллиона рублей (разработка проектно-сметной документации).

-Что касается 2021 года, в планах отремонтировать 42 многоквартирных дома в Надыме и поселках. На эти цели планируется направить 159,4 миллиона рублей, - сообщил глава муниципалитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тарко-Сале построят новый микрорайон для переселенцев из ветхого жилья. Работы завершат к 2024 году (подробнее)