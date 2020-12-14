В Тазовскую ЦРБ поступили кислородные концентраторы для резервного коечного фонда

Фото: личная страница Василия Паршакова в Instagram

В Тазовскую больницу поступила дополнительная помощь: кислородные концентраторы и защитные костюмы - оснащение для резервного коечного фонда.

Напоминаем, что в районе создали двадцать временных мест для пациентов с коронавирусом. Они разместились на базе центра социального обслуживания населения «Забота». Для этого двух постояльцев учреждения перевели в маневренные жилые помещения, а персонал частично перешел на дистанционный режим работы.

-Новое оборудование позволит нам оперативно принять меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. А защитные костюмы станут незаменимыми помощниками для медиков в условиях северной зимы. Комбинезоны сшиты на заказ у местного предпринимателя и соответствуют всем требованиям безопасности, - рассказал глава района Василий Паршаков.

Поддержку в приобретении оборудования и средств защиты оказала компания «Газпромнефть-Развитие».

Напоминаем, что в Тазовской ЦРБ продолжает работать горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19. Жители могут узнать интересующую их информацию по следующему номеру: 8(34940) 2-02-46