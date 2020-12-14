«Пушистый друг»: салехардцы забрали домой 14 бездомных собак и кошек

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде завершилась благотворительная акция для животных. Каждый желающий обзавестись пушистым другом мог прийти в молодежно-развлекательный комплексе «Полярис» и взять домой кошку или собаку. Все они предварительно осмотрены и имеют необходимые прививки.

Позже с новыми хозяевами будет заключен договор. Отметим, что в предыдущие годы его оформляли сразу же. В настоящее время, чтобы не создавать массовое скопление людей, каждого из владельцев пригласят в отведенное для него время.

Всего в зале находились 50 усато-хвостатых разных окрасов и размеров.

-Нам уже удалось пристроить 14 кошек и собак. Акция проходит при поддержке правительства округа. Каждый из присутствующих помогает по мере возможностей: приносят корм, покупают сувениры на благотворительной ярмарке, все средства которой пойдут на содержание животных, обеспечивают уход в фонде «Дорога домой». Мы всем очень благодарны, - рассказал директор благотворительного фонда «Дорога домой» Сергей Мордвинов.

По словам заместителя главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексея Пекаря, в рамках ответственного обращения с животными в Салехарде завершается строительство приюта. Он будет соответствовать всем требованиям и вмещать до 140 кошек и собак.

Организаторами мероприятия являются МОЭО «Зеленая Арктика» и Фонд «Дорога домой».