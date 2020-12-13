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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13декабря 2020 года увеличилось на 193 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 декабря 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13декабря 2020 года увеличилось на 193 человека

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13декабря 2020 года увеличилось на 193 человека

Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом на 13 декабря 2020 на Ямале увеличилось на 193 человека. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 28840 человек.

Также за прошедшие сутки 217 человек выздоровел (за весь период – 20734 человек), с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 1153 человека. 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом. 10 человек с подтвержденной «короной» находятся на искусственной вентиляции легких.

Коронавирус на Ямале на 13 декабря 2020. Фото: Оперштаб ЯНАО

Коронавирус на Ямале на 13 декабря 2020. Фото: Оперштаб ЯНАО

За сутки провели 4711 тестов в 21 лаборатории, за весь период – 113944 человек. Среди новых случаев заболевания 9 – среди вахтовиков.

Коронавирус на Ямале 2020: последние новости