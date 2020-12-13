В Муравленко осудят водителя, который во второй раз сел за руль пьяным Фото: pixabay.com

В Муравленко возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который подозревается в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в ноябре 2020, ночью, сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел пьяный водитель. Во время проверки документов госавтоинспекторы установили, что мужчина раньше уж садился за руль пьяным. На момент задержания ему было запрещено садиться за руль, но выводов парень не сделал.

В этот раз правонарушителя тут же отстранили от управления автомобилем, транспорт изъяли. Теперь ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.