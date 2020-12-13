Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского в психдиспансере, приговорили к штафу Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое 41-летний местный житель признан виновным в оскорблении представителя власти, за это ему впаяли штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 26 сентября 2020 сотрудники ППС на маршруте патрулирования поймали пьяного мужчину. Его доставили в психоневрологический диспансер, чтобы провести медицинское освидетельствование на состояние опьянение. Там, в диспансере, в присутствии посторонних, мужчина отматерил полицейского, тем самым унизив честь и достоинство полицейского как представителя власти.

В ноябре Новоуренгойский городской суд приговорил подсудимого к штрафу.

НА ЗАМЕТКУ

Полиция напоминает, что сотрудник полиции, который находится при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что Новоуренгойский городской суд ЯНАО приговорил 28-летнего мужчину к 180-ти часам обязательных работ за то, что он оскорбил полицейского.