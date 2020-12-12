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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 декабря 2020 года увеличилось на 188 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 декабря 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 декабря 2020 года увеличилось на 188 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 декабря 2020 года увеличилось на 188 человек

Фото: pixabay.com

По данным на 12 декабря 2020 года число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 188 человек. Таким образом, общее число зараженных за весь период составило 28 647 человек.

Также за сутки выздоровело 230 человек. С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 1182 пациента, из них 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. 12 человек с подтвержденным коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

Кроме того, за сутки в 21 лаборатории провели 6027 тестов, за весь период – 1134733 теста. Из общего числа зараженных 10 заболевших – вахтовики из других регионов.

Коронавирус на Ямале 2020: последние новости