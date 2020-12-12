В Муравленко мошенники пытались обобрать мужчину по телефону Фото: pixabay.com

В Муравленко возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничества, которое совершили в отношении местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на днях мужчина разместил информацию о продаже мебели на одном из сайтов объявлений. После этого ему позвонил неизвестный, который якобы захотел купить эту мебель. Под предлогом внесения предоплаты он попросил продиктовать номер банковской карточки и пройти к банкомату.

Выполнив указания злоумышленника, мужчина получил на мобильник сообщение о подключении мобильного банка. Собеседник попросил заявителя снять деньги с карточки и положить 15 тысяч рублей на личный номер. К счастью, заявитель отказал, так как понял, что с ним разговаривает мошенник. После этого он прекратил телефонный разговор и обратился в полицию.