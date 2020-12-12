Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского, приговорили к обязательным работам Фото: pixabay.com

Новоуренгойский городской суд ЯНАО приговорил 28-летнего мужчину к 180-ти часам обязательных работ за то, что он оскорбил полицейского.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в октябре 2020 пьяный мужчина в помещении психоневрологического диспансера, в присутствии посторонних, оскорбил полицейского. По-русски говоря, парень отматерил силовика, унизив честь и достоинство полицейского как представителя власти.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовали и с обвинительным заключением направили в суд. В результате парню придется отработать 180 часов.

НА ЗАМЕТКУ

В полиции напоминают, что полицейский, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения. По закону оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.