Фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» стал серебряным призером премии Russian Event Awards 2020

В Екатеринбурге состоялось награждение лучших участников IX национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Гастрофестиваль «Ямальская строганина» занял почетное второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

За победу в разных номинациях боролись 390 проектов из 59 регионов нашей страны, а также 3 зарубежных, которые были реализованы в Молдове и ОАЭ. Финалистами стали 257 мероприятий.

Впервые фестиваль «Ямальская строганина 2018» прошел в рамках 57-го слета оленеводов и охотников в селе Яр-Сале. В декабре 2019-го событие стало самостоятельным, проводилось при поддержке департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Участники демонстрировали мастерство в приготовлении строганины из сырого оленьего мяса и рыбы, презентовали блюда национальной кухни Крайнего Севера. Двое победителей получили кубки главы Ямальского района и сертификат на 150 тысяч рублей. В этом году конкурс пройдет в формате онлайн. В начале этого года национальный календарь событий EventsInRussia.com составил ТОП-200 различных мероприятий, которые получили статус «Национального события года». День оленевода и фестиваль «Ямальская строганина» в их числе.

«Фестиваль «Ямальская строганина» стал одним из первых в числе событийных мероприятий региона, получивших такую престижную награду. Ямалу есть что предложить самому разному туристу, поэтому уверен, что впереди у туриндустрии округа еще не одна победа. Думаю, опыт коллег из Ямальского района станет мотиватором для других муниципалитетов и у нас появится еще больше привлекательных праздников, фестивалей и точек притяжения как для самих ямальцев, так и для жителей других регионов и стран»,- отметил Наиль Хайруллин, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.