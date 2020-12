Погода на Ямале 12 декабря: в День Конституции местами пройдет метель. Фото: мем

На Ямале сегодня, 12 декабря, ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами, умеренный нег, местами метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 C, при прояснении -23…-28 C, по западу -6…-11 C, днем -4…-9 С, местами -14…-19 C.

В Приуральском районе облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7…-8 C, днем -6…-7 C.

В Шурышкарском районе облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью -8…-9 C, днем -7…-8 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6…-9 C, днем -7.-8 C.

Подробную информацию о погоде на Ямале сморите в инфографике ГУ МЧС по ЯНАО.