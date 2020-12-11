В Салехарде пройдет праздничная ярмарка, посвященная 90-летию Ямала

Фото: www.salekhard.org

Жителей Салехарда приглашают на праздничную ярмарку, посвященную 90-летию Ямала. Она пройдет 12 и 13 декабря с 11:00 до 17:00.

Яркие палатки растянутся вдоль улицы Республики от «Обдорского острога» до гостиницы «Юлана». Здесь можно будет приобрести новогодние подарки, сувениры ручной работы и уникальные товары коренных народов Ямала.

Ценители северных блюд смогут купить продукцию местных производителей: оленину, колбасу, свежую, копченую и вяленую рыбу, а также консервы Салехардского комбината.

В этом году участниками большого торгового праздника станут предприниматели из Ставропольского края и Волгоградской области. Они привезли на ярмарку мясные деликатесы и мед. Гости из Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа предложат жителям шали и бурки северных народов.

Также в программе мероприятия - концертная программа, народные игры и квесты. Кроме того, жители и гости окружной столицы смогут прокатиться на оленьей упряжке и сделать снимки у оборудованной фотозоны.