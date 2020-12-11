Надымчане добились перерасчета в квитанциях за отсутствующее отопление Фото: pixabay.com

Надымская прокуратура организовала проверку по публикации одного из изданий, в которой писалось о жильцах многоквартирного дома, оставшихся без отопления.

Было установлено, что надымчане, проживающие по улице Зверева, 42, остались без тепла в квартирах из-за засора инженерных сетей. Что касается управляющей компании ООО УК «КонсьержЪ», то устранять проблему ее сотрудники начали спустя шесть часов. Фактически отопление дома восстановлено лишь спустя 19 часов. При этом перерасчет платы по данному виду услуги не произведен.

В связи с этим городской прокурор внес руководителю УК представление об устранении нарушений закона. После этого собственникам был произведен перерасчет платы за теплоснабжение.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также напоминаем, что в поле зрения прокуратуры попала и управляющая компания из Яр-Сале Ее оштрафовали на 280 тысяч рублей из-за схода снега с крыши, который повредил автомобили «Mitsubishi pajero» и ВАЗ 21214.

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