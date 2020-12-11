В Тарко-Сале построят новый микрорайон для переселенцев из ветхого жилья

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжается активное строительство жилья. Так, в Тарко-Сале, Уренгое и Ханымее сейчас возводят пять домов общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров. Их предоставят жителям ветхого и аварийного фонда.

В поселке Уренгой почти готовы два пятиэтажных домах на улице Попенченко - строители вышли на финальную стадию. Уже завершен монтаж фасадов, ведутся работы по внутренней отделке подъездов и квартир. Заселение жильцов запланировано на 3 квартал следующего года. Новоселье справят 162 семьи.

Кроме того, в Тарко-Сале уже сформировано семь земельных участков под многоквартирное строительство. К 2024 году здесь появится новый микрорайон «Южный». В шесть пятиэтажных домов переедут 878 семей из аварийного фонда.

Комфортными будут не только квартиры, но и дворы, автостоянки с расширенной территорией вынесут за их пределы, что позволит исключить скопление машин рядом с домами.

Отметим, что потребность в новых квадратных метрах еще остается высокой по всему району. Сейчас оформляется документация на семь участков в поселениях: два дома построят в Пурпе, пять - в Самбурге.