«Пушистый день»: ямальцев призывают помочь бездомным животным

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Активисты «Зеленой Арктики» приглашают всех неравнодушных жителей Салехарда принять участие в окружной акции помощи безнадзорным животным «Пушистый день». Горожан ждут 12 декабря в 13:00 у МРК «Полярис».

В рамках акции состоится благотворительная ярмарка продажи изделий ручной работы и комнатных растений, вырученные средства с которых пойдут на оплату лечения подопечных, их питания и ухода. Также все желающие смогут обзавестись пушистым другом и забрать его к себе домой.

Напоминаем, что акция реализуется с 2014 года. В этот раз организаторы предусмотрели одновременный старт мероприятий разу в нескольких муниципальных образованиях Ямала. Так, 12 декабря помочь животным смогут жители Губкинского и Муравленко, а 26 декабря - надымчане

На территории Тазовского района окружная акция пройдет в форме информационной-просветительской работы «Об ответственном отношении к животным» при участии организаций и учреждений муниципального образования с 12 по 24 декабря.

Отметим, что подобные мероприятия позволяют братьям нашим меньшим найти новый дом, а также являются просветительской работой с населением о гуманном отношении к четвероногим.

В прошлом году в рамках акции 9 кошек и собак нашли свои дома, волонтеры собрали более 100 кг сухого корма и более 50 кг наполнителя для туалета, также неравнодушные жители принесли средства по уходу и игрушки.

Узнать адреса и даты мероприятий можно в официальном сообществе «Зеленой Арктики» в соцсети ВКонтакте.