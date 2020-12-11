На переправе Салехард-Лабытнанги повысилась грузоподъемность

Фото: дороги и транспорт Ямала, соцсеть ВКонтакте

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повысилась грузоподъемность. Для колесных транспортных средств - до 5 тонн, для гусеничного транспорта - до 10 тонн.

-Работа по увеличению тоннажа на переправе не останавливается, работают две полосы. Одна полоса движения из трех временно закрыта, на ней работает спецтехника: намораживается переправа, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Гусеничный транспорт выезжает на полосу в одиночном порядке, - сообщил начальник отдела ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Владимир Щепин.

Отметим, что на грузоподъемность переправы влияет толщина льда. Повышение тоннажа происходит постепенно, в зависимости от погодных условии .

Получить оперативную информацию можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также у ямальцев есть возможность следить за ситуацией на переправе при помощи онлайн-камер. Для этого необходимо зайти в раздел «Online-камеры» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На переправе Салехард-Лабытнанги открыли третью полосу, но закрыли первую. Это необходимо для намораживания трассы (подробнее)