В Новом Уренгое полицейский потребовал 200 тысяч рублей за помощь в сокрытии проверки, которую придумал сам Фото: Татьяна Коркина

Новоуренгойский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Было установлено, что в апреле 2020 года злоумышленник

придумал историю, связанную с проверкой транспортных средств одной из коммерческих организаций. Далее он сообщил руководителю, что автотранспорт его предприятия будут проверять на нахождение в розыске. В связи с этим он может быть изъят и перевезен в другой субъект Российской Федерации для выяснения обстоятельств.

Также злоумышленник намекнул, что может оказать содействие в решении сложившейся ситуации. Для этого необходимо передать должностным лицам взятку в 200 тысяч рублей.

Понимая, что изъятый транспорт плохо скажется на работе всего предприятия, директор согласился на предложение и передал сотруднику требуемую сумму.

Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.