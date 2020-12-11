Рекордное количество наград завоевала Свердловская область в финале национальной премии RUSSIAN EVENT AWARDS 2020

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

21 проект Свердловской области завоевали призовые места, в том числе, высшие награды, на всероссийском конкурсе в сфере событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS, подведение итогов которого состоялось 10 декабря в Екатеринбурге.

Всего на соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов России, а также проекты, реализованные на территории Молдавии и Объединённых Арабских Эмиратов. В финал вышло самое большое количество - 30 проектов от Свердловской области.

-Событийный туризм важен не только для развития отрасли туризма, но для развития экономики в целом. Проведение различных культурных, спортивных, дипломатических событий в регионах способствует развитию соответствующей инфраструктуры, повышению качества сервиса, создает рабочие места. Изучение и трансляция лучших практик способствует преодолению последствий пандемии. И мы готовы участвовать в разработке новых интересных продуктов для туристов совместно с другими регионами», - отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Копелян Евгений Александрович.

-Девятый сезон Национальной премии Russian Event Awards проходит в очень непростых условиях для отечественного событийного туризма. Вместе с коллегами из Екатеринбурга, нам удалось провести финальные мероприятия конкурса на самом высоком уровне, и с соблюдением всех мер безопасности, - сказал член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов.

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

Гран-при (высшая награда премии) от Свердловской области завоевали: Центр развития туризма города Нижний Тагил и проект «Ирбитская ярмарка».

Первое место получили четыре проекта от города Каменска-Уральского:

- «Карта.Пушка.Два стола» в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события»;

- космический фестиваль «Космодень» в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»;

- «Всемирный день снега» в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

- Центр развития туризма города Каменска-Уральского в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ».

Первое место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» завоевал Екатеринбургский фестиваль «УРАЛИСИЧКИ!», лучшим признан каталог «События Свердловской области 2020 год». В номинации «Лучшее туристическое MICE событие» первое место разделили региональный интерактивный форум «Эткер» («Наследие») и VIII Международный Туристский Форум «Большой Урал-2020».

-Для Свердловской области большая честь принимать лучших организаторов событийных мероприятий со всей страны. Для нас это прекрасная возможность изучать лучший опыт других регионов и знакомить с достопримечательности Среднего Урала и уральским гостеприимством, - сказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Фото: Центр развития туризма Свердловской области

В числе призеров также проекты: молодежный фестиваль «Стихия металла»; ГЛК «Гора Белая»; интерактивная площадка Центра развития туризма Свердловской области; спортивно-оздоровительный комплекс «Аист», Атриум Палас Отель 5*; и события: День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых; соревнования по мотогонкам на льду в Каменске-Уральском; фестиваль-праздник Народное гуляние «Кашинский хоровод»; Турбук «События в Каменске-Уральском - 2020»; Событийный календарь Нижнего Тагила на 2020 год; онлайн-викторина «Узнай Урал».

Полный список победителей будет опубликован на официальном ресурсе премии. Всего в ходе церемонии в Екатеринбурге вручено 144 награды Russian Event Awards 2020. Все победители будут включены в национальный событийный календарь 2021 года.

Подведение итогов проходило при соблюдении всех мер безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, Свердловская область получила право стать принимающей стороной финала с учетом победы в рейтинге регионов России по итогам VIII Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году, где 14 свердловских проектов вошли в число победителей.

Ежегодно в регионе проводится свыше 250 событийных мероприятий, которые представлены в событийном календаре Свердловской области.