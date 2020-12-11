Аэропорт Нового Уренгоя сможет принимать больше пассажиров

Фото: дороги и транспорт Ямала, соцсеть ВКонтакте

В Новом Уренгое завершился капитальный ремонт основного здания действующего аэропорта. Это обеспечит комфорт пассажиров на время строительства нового и современного аэровокзала.

В ходе работ со стороны привокзальной площади был возведен отапливаемый пристрой площадью порядка 300 квадратных метров. В нем обустроили входную группу, разместили зону досмотра пассажиров и их вещей, упаковку багажа и автоматическую камеру хранения.

Количество стоек регистрации увеличено с 4 до 8. Также изменился путь пассажиров перед посадкой на рейс - зона предполетного досмотра перенесена на второй этаж и увеличена более чем в два раза.

Зона ожидания после предполетного досмотра расширена почти в три раза: с 260 квадратных метров до 720. Теперь она состоит из трех залов: два общих и один для владельцев Priority Pass.

Увеличение площади позволило разместить здесь больше посадочных мест, кафе и торговые точки для пассажиров.