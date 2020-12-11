Педагоги детских организаций Ямала получили медали «За гражданскую инициативу»

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Международному Союзу детских общественных объединений «СПО-ФДО» исполнилось 30 лет. Отметим, что его единственным субъектом в северном регионе является ноябрьское СДО «Я-МАЛ». Кроме того, 5-летний юбилей отмечает и Российское движение школьников, активным участником деятельности которого также является Содружество.

За годы своего существования в СДО «Я-МАЛ» значительно увеличилось количество детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность, а сама организация стала широко известной не только в Ноябрьске, но и в округе, и за его пределами. Представители организации являются победителями различных окружных, всероссийских и международных конкурсов. В этом есть и заслуга педагогов.

В честь 30-летия наградами поощрили всех руководителей детских общественных организаций - субъектов Содружества «Я-МАЛ». Самые почетные из них - медали Ямало-Ненецкого автономного округа «За гражданскую инициативу». На днях их вручили руководителю детской организации «ТАИР» Корепиной Елене Николаевне и руководителю детской организации «Открытые сердца» Чаус Вере Петровне.

Отметим, что детская организация «ТАИР» - победитель Всероссийского конкурса РДШ «Добро не уходит на каникулы», а также постоянный победитель конкурса «Лучшая организация СДО «Я-МАЛ».

Детская организация «Открытые сердца» - победитель Всероссийского конкурса «РДШ - территория самоуправления» и «Лучшая команда РДШ». Кроме того, организация подготовила победителя регионального Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

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