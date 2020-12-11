На трассе под Ноябрьском легковушка влетела в Камаз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы.

Одна из аварий случилась 10 декабря около шести утра на 350 километре трассы Сургут - Салехард. Водитель «ВАЗ», лишенный прав, предположительно в нетрезвом состоянии, не смог справиться с управлением, из-за чего столкнулся с попутно движущимся «КАМАЗом». В результате ДТП виновник аварии и два его пассажира получили различные травмы.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Вторая авария, с трагическим исходом, произошла также 10 декабря. Около часа дня на 13 километре автодороги Ноябрьск-мкрн. Вынгапуровский» водитель «Лада Гранты» превысил скорость и, выехав на встречную полосу, столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП водитель легковушки погиб.

С начала 2020 года на региональных трассах произошло 4 473 аварии, в которых 46 человек погибли и 429 получили травмы, в их числе 35 детей.