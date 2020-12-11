Ямальские общественники подвели итоги Года памяти и славы

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На Ямале прошло совместное заседание общественных советов при окружных департаментах культуры и социальной защиты населения. Активисты подвели итоги проведения Года памяти и славы в регионе.

-Несмотря на непростой период, наш округ достойно отметил Год памяти и славы. Учреждения адаптировались под ограничительные меры, связанные с пандемией, и использовали альтернативные формы организации мероприятий. Особую роль сыграли общегражданские акции, в которых активно участвовали муниципальные образования, вовлекая разновозрастную аудиторию, в том числе и наших ветеранов, - рассказала председатель общественного совета при окружном департаменте культуры Анна Несмелая.

Напоминаем, что в области прошли выставочные и информационные проекты, культурно-просветительские акции, популяризирующие знания о Великой Отечественной войне среди молодежи, а также торжественные и мемориальные мероприятия. Среди них: выставка «От первого парада до Победного», турниры по киберспорту на основе компьютерной игры «Ил-2 Штурмовик», концерт Ансамбля песни и пляска национальной гвардии России, гражданские акции («Голос Весны», «Поеем двором», «Фронтовая бригада») и многое другое.

Также участниками заседания были рассмотрены и другие актуальные вопросы. К примеру, вниманию общественности был представлен выставочный проект «Человек Севера», созданный с использованием технологии дополненной реальности в рамках нацпроекта «Культура».

В отличие от первого подобного проекта, реализованного региональным музеем в прошлом году, где в качестве экскурсовода выступает мамонтенок Люба, в данном посетитель взаимодействует с несколькими персонажами: охотником, рыбаком, оленеводом и другими. Многие 3-D модели созданы по образцу реальных экспонатов. Проект также содержит игровой компонент, например, дает возможность посетителю принять участие в рыбалке.