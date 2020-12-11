«Время чудес»: пуровские предприниматели отправляют подарки в отдаленные села

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе наступило «Время чудес». Местные предприниматели собирают новогодние подарки для детей из многодетных семей, живущих в труднодоступных отдаленных селах, и отправляют их на радость ребятам.

Накануне первая сотня подарков была отправлена рейсовым бортом в Халясавэй. На следующей неделе долгожданный груз прибудет в Самбург, где его передадут многодетным семьям.

В акции уже поучаствовали пять таркосалинских индивидуальных предпринимателей, включая ООО «СТРОЙРЕМОНТ», а также сотрудники районного подразделения налоговой службы. В общей сложности благодарители собрали 215 подарков с игрушками и сладостями.

«Время чудес» продлится до 20 декабря. Инициаторами благотворительной акции являются сотрудники районного управления муниципального заказа и торговли.

Напоминаем, что на Ямале действуют и друге новогодние акции: «Елка заботы» и «Теплый день». Они призваны оказать поддержку жителям округа, находящихся в трудной жизненной ситуации.