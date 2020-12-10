Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В молодом микрорайоне «Олимпийский» в Надыме сдан в эксплуатацию одиннадцатиэтажный жилой дом. Его строительство поможет решить задачи национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО, здесь будут жить люди, которые сейчас ютятся в ветхих и аварийных домах. Многоэтажку построили при участии «Фонда жилищного строительства ЯНАО».

Всего в доме 189 квартир общей площадью 11855,5 квадратных метров (без учета лоджий). 21 квартиру предоставят в качестве служебного жилья медработникам, остальные 168 предназначены для реализации программы по переселению граждан из жилищного фонда, который признан непригодным для проживания на Ямале. Заселение дома запланировано на 2021 год, когда здание передадут муниципалитету.

По словам директора «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Георгия Тычинского, на Ямале продолжают выполнять задачу губернатора Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.

- При участии Фонда на территории округа в 2020 году запланировано ввести в эксплуатацию 21 объект общей площадью более 66 тысяч квадратных метров. Это новоселье еще более 1300 семей, - подчеркнул он.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, они полностью готовы для проживания. Во всех подъездах есть домофон, оборудованы колясочные. А ещё застройщик благоустроил двор: выложил тротуар плиткой, высадил деревья и газон. Во дворе новостройки появились детский игровой комплекс и площадка для баскетбола. Для владельцев автомобилей оборудована парковка.