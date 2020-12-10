Для школ, детсадов и вузов Ямала закупили лицензию на пакет отечественного программного обеспечения

Фото: Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа

Департамент информационных технологий и связи ЯНАО и АО «Новые коммуникационные технологии» заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает популяризацию российских офисных продуктов, которая предусмотрена национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации».

Компания абсолютно бесплатно предоставит 128-и школам, 11-ти вузам и ссузам, 168-и детским садам и 35-ти учреждениям допобразования лицензии на пакет офисных решений «Р7-Офис». Ученики и преподаватели получат доступ к полнофункциональному пакету офисных программ, в том числе к редакторам текстовых документов, таблиц и презентаций.

Как отметил директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилла Албычева, принятая стратегия России в области импортозамещения позволяет развивать отечественные технологии, усиливать информационную безопасность и повышать конкурентоспособность российской IT-отрасли.

- Детям предлагается возможность раскрыть свой потенциал на отечественных платформах во время практических занятий в школе. Программный продукт «Р7-Офис» — хорошая альтернатива, которая по качеству не уступает зарубежным аналогам, - отметил Кирилл Албычев.

По мнению гендиректора «Новых коммуникационных технологий» Наталии Агафоновой, цифровизация не оставляет в стороне ни один регион. Все люди, вне зависимости от места проживания, пользуются гаджетами, компьютерами и программным обеспечением.

- Поэтому необходимо дать им возможность и дома, и в стенах образовательных учреждений изучать те программы, с аналогами которых учащиеся взаимодействуют сейчас и будут работать во взрослой жизни. Использование «Р7-Офис» дает такую возможность, при этом устраняя зависимость от лицензионной политики зарубежных компаний, а также сокращая затраты, - подчеркнула она.