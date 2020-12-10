В детской школе искусств Нового Уренгоя появились новые рояли немецкого производства

Фото: департамент культуры ЯНАО

Презентация новых роялей немецкого производства, которые закупили в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», состоялась в новоуренгойской Детской школе искусств им. С.В. Рахманинова. Как сообщили в департаменте культуры ЯНАО, инструменты заняли достойное место в Большом и Малом залах школы.

Специалисты считают, что эти рояли – самые лучшие. Они компактны, обладают самым красивым звучанием и оптимально подходят для профессиональных исполнителей. Пианисты хвалят пластичное, точное и искрящееся звукоизвлечение инструмента.

По словам начальника Управления культуры администрации Нового Уренгоя Гульнары Мустафиной, закупка роялей – огромный подарок талантливым детям, их преподавателям и для всех новоуренгойцев и гостей города.

- Теперь каждый сможет наслаждаться звучанием новых инструментов высокого качества, - отметила она. – Новые инструменты станут дополнительной мотивацией к творческим успехам и достижениям, ведь залог красивой и чистой игры – в хорошем инструменте.

В конце ноября лауреаты всероссийских и международных конкурсов Амина Хабирова и Дарина Раимова показали зрителям уникальный звук немецких роялей, исполнив «Муки любви» Ф. Крейслера и С. Рахманинова в концертной обработке И. Шешениной.

Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году за счет средств регионального бюджета закуплено 260 музыкальных инструментов: скрипки, виолончели, домры, баяны, аккордеоны, фортепиано, рояли и медно-духовые инструменты. Ими оснастили 12 детских школ в Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надымском и Пуровском районах.