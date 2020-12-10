На Ямале презентовали выставочный проект «Человек Севера»

Фото: Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского

Совместное заседание общественных советов при окружных департаментах культуры и социальной защиты состоялось на Ямале вчера, 9 декабря, в формате видеоконференцсвязи. Как сообщили в департаменте культуры ЯНАО, основной вопрос на повестке дня – итоги проведения Года памяти и славы, объявленного в 2020 году в России в соответствии с Указом Президента РФ.

По словам председателя общественного совета при окружном департаменте культуры Анны Несмелой, Ямал достойно отметил Год памяти и славы, несмотря на «коронавирусные» ограничения.

- Учреждения адаптировались под ограничительные меры, связанные с пандемией, и использовали альтернативные формы организации мероприятий. Особую роль сыграли общегражданские акции, в которых активно участвовали муниципальные образования, вовлекая разновозрастную аудиторию, в том числе и наших ветеранов, – подчеркнула она.

В плане мероприятий по проведению Года памяти и славы на Ямале – выставочные и информационные проекты, культурно-просветительские мероприятия и акции, обучающие семинары, которые популяризируют знания о Великой Отечественной войне среди молодежи, торжественные и мемориальные мероприятия. В их числе: выставка «От первого парада до Победного», турниры по киберспорту на основе компьютерной игры «Ил-2 Штурмовик», концерт Ансамбля песни и пляска национальной гвардии России, гражданские акции («Голос Весны», «Поём двором», «Фронтовая бригада») и многое другое.

Кроме того, общественникам презентовали выставочный проект «Человек Севера», созданного с использованием технологии дополненной реальности в рамках нацпроекта «Культура». В этом проекте посетитель взаимодействует сразу с несколькими персонажами: охотником, рыбаком, оленеводом и другими. Многие 3D-модели созданы по образцу реальных экспонатов.