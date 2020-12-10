Ямальские учёные помогут усовершенствовать систему рекультивации нарушенных земель

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ямальским ученым поступили предложения сформировать мероприятия по сохранению биоразнообразия и лесовосстановлению, в рамках национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО, исследования по проблеме восстановления лесов проведут вместе с Уральским государственным лесотехническим университетом.

Ямал также заинтересован в исследованиях Научного центра изучения Арктики, Санкт-Петербургского государственного университета и Института водных и экологических проблем СО РАН в области почвоведения. Ямальские ученые собирают данные о разнообразии и загрязнении почв и смотрят, возможно ли их использовать для сельскохозяйственных работ или нет. Результаты используют для разработки Красной книги почв ЯНАО, в которой опубликуют полную характеристику почв региона и рекомендации по их защите.

Запрос на подготовку рекомендаций и перечня показателей для совершенствования работ по восстановлению нарушенных земель Научный центр изучения Арктики получил от природоохранных структур на встрече ученых с представителями департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового сервиса.

В семинаре поучаствовали почти 70 человек, включая специалистов нефтегазовых предприятий. В течение двух дней ямальские ученые и их коллеги обсуждали результаты научных исследований и меры по улучшению экологии в округе.