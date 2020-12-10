В детской поликлинике Муравленко появился ЛОР-комбайн

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Новый ЛОР-комбайн, закупленный в рамках национального проекта «Здравоохранение», поступил в детскую поликлинику Муравленковской городской больницы. Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, с конца 2019 года такие ЛОР-установки появились в 12-ти медицинских учреждениях округа, по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Благодаря современному оборудованию, лечебные процедуры и диагностику можно теперь проводить максимально точно и с удобством для пациентов.

По словам директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова, ЛОР-патологии в детском и подростковом возрасте могут оказать влияние на дальнейшее здоровье и развитие ребенка.

- Аллергия, проблемы со слухом и дыханием - это лишь часть возможных проблем. Поэтому ЛОР-диагностика должна быть не только точной, но и своевременной, - подчеркнул Сергей Новиков.

Все необходимые для работы инструменты собраны в компактных модулях, что в разы ускоряет работу врача и позволяет за меньшее время принять больше пациентов. Установка оснащена компьютеризированной системой, которая выводит на экран увеличенное изображение. Дальше врач может следить по полученным изображениям динамику заболевания.

Напомним, сегодня такие ЛОР-комбайны есть в больницах Лабытнанги, Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Тарко-Сале, Муравленко, Губкинского, Мужей, Яр-Сале, Красноселькупа и Аксарки. Оборудование было закуплено за счет средств федерального и окружного бюджетов.