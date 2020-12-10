Новое оборудование для оценки свертывающей системы крови впервые появилось на Ямале

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В четырех больницах ЯНАО (Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской и Надымской) появилось новое оборудование для оценки свертывающей системы крови. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, это первая поставка такого оборудования в местные больницы, закупленного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Отныне у пациентов, заразившихся коронавирусом, или пациентов с высоким риском развития тромбозов будут брать анализы при помощи анализаторов тромбодинамики.

По словам главного внештатного специалиста по лабораторной диагностике, заведующей лабораторным отделением ГБУЗ «СОКБ» Людмилы Бикбулатовой, коронавирус ассоциирован с высоким риском развития тромбозов. По-русски говоря, это когда внутри сосудов формируются сгустки крови, которые препятствуют свободному кровотоку.

- Этот вид лабораторной диагностики будет использоваться в первую очередь для оценки состояния крови и контроля эффективности и безопасности профилактики тромбозов у пациентов с COVID-19. Сегодня это особенно важно для пациентов, находящихся в отделениях реанимации, - отметила Людмила Бикбулатова.

Как отметил глава департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, такие анализаторы появились в лабораториях округа впервые. Оборудование уже установили, персонал обучили, первые тестовые исследования провели.

- Анализ специфический, но все более востребованный с учётом современных методов лечения, - отметил Сергей Новиков.

Напомним, на Ямале реализуется пилотный проект по внедрению теста оценки состояния свертывающей системы крови, при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. Тест позволяет диагностировать и выявлять нарушения свертывания крови, оценивать риск развития тромбозов и кровотечений.