В шести больницах Ямала появятся новые компьютерные томографы

Фото: департамент ЯНАО

Шесть компьютерных томографов появятся в Губкинской, Муравленковской, Лабытнангской городской больницах, Таркосалинской центральной районной больнице, Ноябрьской центральной городской больнице и в Ноябрьском СПИД-Центре. Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, поставка крупной партии нового оборудования закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В больницах Губкинского, Муравленко, Лабытнангов и Тарко-Сале уже готовят помещения для установки новых томографов. В планах – установить аппараты уже до конца 2020 года. В Ноябрьской ЦГБ это будет уже второй томограф, а вот в окружном СПИД-Центре оборудование установят впервые. Благодаря запуску новых современных томографов обследование ямальцев будет ускорено.

Как отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, новые аппараты позволят более оперативно и точно диагностировать у пациентов разные заболевания. В их числе: пневмония и коронавирус.

Пока в больницах будут переоборудовать кабинеты, пациентам будут проводить обзорную рентгенографию грудной клетки, которая позволяет с минимальной лучевой нагрузкой на организм проводить широкий спектр диагностики. Вместе с проведением компьютерной томографии рентгенография рекомендована Минздравом РФ для исследования легких при коронавирусе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в округе установлены уже 11 компьютерных томографов, причем три из них – в 2020 году.