Житель Тарко-Сале скончался в реанимации после пьяной драки Фото: pixabay.com

В полицию Пуровского района поступил звонок от дежурного врача Тарко-Салинской ЦРБ. Он сообщил, что в отделении реанимации скончался 62-летний местный житель, который накануне обратился за медицинской помощью.

После проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти стала тупая травма живота. Мужчина умер от многочисленных внутренних повреждений, возникших в результате побоев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что избил таркосалинца его знакомый, ранее судимый 54-летний житель города. Драка произошла из-за возникших разногласий во время распития алкоголя.

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.