Салехардские студенты-медики будут обзванивать пациентов с COVID-19

Фото: Салехардская ОКБ

Салехардских студентов-медиков привлекли к работе по аудиоконтролю пациентов с коронавирусом. Накануне десять человек завершили обучение по использованию речевых модулей и работе в медицинской информационной системе.

Студенты начнут помогать медикам следить за состоянием пациентов, заболевших коронавирусом и находящихся на амбулаторном лечении. Ежедневно они будут обзванивать жителей, уточнять их самочувствие и вносить информацию в электронную медицинскую карту. Позже с данными ознакомится лечащий врач и, если нужно, скорректирует схему лечения. Помогать будущим медикам будут восемь опытных медицинских сестер Салехардской ОКБ.

Отметим, что контроль пациентов посредством телефонной связи позволяет врачам контролировать течение заболевания и своевременно принимать меры в случае ухудшения состояния здоровья.

Проект реализован при участии Администрации города Салехарда, специалистов Ямальского многопрофильного колледжа и Ростелекома.