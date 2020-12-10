Няню из Тарко-Сале подозревают в избиении 8-месячной девочки Фото: Татьяна Коркина

Жительницу Тарко-Сале, подрабатывающую няней, подозревают в жестоком обращении с 8-месячным ребенком. О происшествии стало известно от мамы малышки, поделившейся рассказом в соцсети.

«Послушайте, как няня била мою восьмимесячную девочку, она работает няней. Будьте осторожней, зовут ее Альбина», - такое сообщение появилось в чате «Работа ЯНАО и ХМАО».

Также родительница выложила аудиозапись, на которой слышно, как нерадивая няня кричит на ребенка, употребляя нецензурную лексика. От этого ребенок начинает плакать еще больше.

Отец девочки в свою очередь заявил, что на сиделку не будут жаловаться в правоохранительные органы.

Тем не менее делом уже заинтересовался региональный следственный комитет. Сейчас в ведомстве проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что еще один случай жестоко обращения с ребенком случился в селе Аксарка Приуральского района. Родная бабушка выбросила на мороз 11-месячную внучку со второго этажа. Девочка оказалась на улице без верхней одежды при температуре -8 градусов. Женщина в этот момент находилась под действием алкоголя.