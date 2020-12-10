В Салехарде прошли учения спасателей-водолазов

Фото: www.yanao.ru

Водолазы Салехардского поисково-спасательного отряда «Ямалспас» провели учения на реке Полябта.

По легенде, при проведении работ один из водолазов запутался на глубине семи метров и сам оказался в опасности. На помощь ему тут же спешит страхующий водолаз и через несколько минут оба оказываются на поверхности. Учения прошли успешно.

-Перед погружением мы проверили все оборудование, оно в порядке! Очень бы хотелось, чтобы наши выезды ограничились лишь учениями, а не экстренными случаями. Тем не менее мы готовы ко всему, - сообщил спасатель-водолаз Ильнур Ахметов.

Отметим, что основная сложность работы водолазов на Ямале заключается в отсутствии полной видимости под водой и низкой температуре окружающей среды, однако спасатели успешно справляются с этими условиями.

На сегодняшний день в Салехардском поисково-спасательном отряде «Ямалспас» работают девять специалистов, которые могут быть задействованы в водолазных работах. Каждый из них имеет допуск к погружениям. В большинстве случаев работы проводятся на глубине не более 12 метров.